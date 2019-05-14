Регион «без серьёзных ошибок»: туляки не хотят ухода Дюмина

Тула, , 11:11 — REGNUM Уровень доверия к власти — первый пункт, по которому президент РФ Владимир Путин будет оценивать эффективность губернаторов. В Кремле с помощью закрытых мартовских соцопросов уже провели промежуточный срез, результаты которого опубликовали в РБК.

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Глав регионов разделили на аутсайдеров, то есть тех, кого население просит сменить, и лидеров, за которых жители субъекта высказываются и поддерживают. В числе последних оказались мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, руководители Тюменской области Александр Моор и Хабаровского края Сергей Фургал.

В пятерку губернаторов субъектов РФ, где возник высокий спрос на сменяемость власти, попали Алексей Орлов (Калмыкия, сменил Бату Хасиков), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область), Сергей Гапликов (Коми), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).

Собянин в лидерах у Кремля давно и, как говорится, надолго: глава был избран на второй срок в Единый день голосования 2018 года. «Серебряный призер» рейтинга Алексей Дюмин, по сути новичок в региональном управлении, неплохо с ним справляется: уровень доверия к руководителю Тульской области растет.

С завидной регулярностью Дюмина чуть ли не еженедельно отправляют на повышение, а разговоры о преемственности президентства, начавшиеся с 2016 года, продолжаются и сегодня. Главе Тульской области прочат высокие должности как в государственном управлении, так и в силовых структурах на фоне постоянного взаимодействия с политической элитой. Впрочем, эксперты уже давно включили генерал-лейтенанта в высшие эшелоны власти страны.

Удовлетворенный запрос на наведение порядка

Сегодня Тульская область — завсегдатай федеральной повестки. Одним из последних поводов обращения взглядов из центра стали строительство первого регионального Центра управления и открытие первого в российском субъекте военно-патриотического парка «Патриот». В обоих случаях фигурирует министр обороны Сергей Шойгу, с которым тульского губернатора связывают давние отношения. Личные связи для развития региона Дюмин использует грамотно и ненавязчиво, решая большой спектр «острых» вопросов области.

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Руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко отмечает, что уровень влияния лидеров опубликованного рейтинга распространяется не только на отдельный субъект РФ.

«Среди лидеров рейтинга люди с очень высоким уровнем влияния. Сергей Собянин — сам по себе фигура федерального масштаба, Алексей Дюмин также пользуется значительным влиянием среди федеральных элит и, что не менее важно, доверием президента. Александр Моор же — это во многом креатура Собянина», — говорит эксперт.

Поступательное развитие Тульской области отмечают и жители, сообщил ИА REGNUM руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов.

«Военное прошлое, дисциплина, отсутствие страха перед трудностями помогли губернатору завоевать уважение жителей Тульской области, — объясняет эксперт. — В его имидже военная составляющая отлично дополняет образ защитника интересов жителей и региона. Понятное дело, что вся работа еще впереди, но поступательное развитие заметно уже сегодня. Это отмечают люди, наши опросы общественного мнения показывают близкие значения поддержки политики губернатора. Сам он все чаще попадает в федеральную новостную повестку своими инициативами».

По мнению Крылова, позиции Алексея Дюмина в области достаточно устойчивы. Эксперт считает, что с момента своего появления в регионе в феврале 2016 года губернатор занялся не имиджевыми историями, а решением сложных задач в самых проблемных областях регионального управления: демографии, экологии, здравоохранении, кадровом обеспечении.

«Совместно с общественностью и экспертами в разных областях была проделана большая работа по синхронизации понимания, в каком направлении должна развиваться Тульская область, — комментирует эксперт. — Была написана программа развития на губернаторскую пятилетку. Там были обозначены амбициозные и в то же время необходимые ориентиры. Общественный запрос на наведение порядка, который ощущался тогда, был в целом удовлетворен».

Без скандалов и коррупции

Весомый вклад в попадание Алексея Дюмина в список глав регионов с низким запросом на сменяемость власти вносит и его направленность в сторону населения. С первых дней у руля Тульской области он обозначил свой принцип «слышать людей». По этой статье губернатор спрашивает со своих подчиненных. Порой неориентированность на население некоторым чиновникам «выходит боком». Однако такая дисциплина позволяет тульскому губернатору оставаться в почете у граждан.

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Еще одним пунктом, который волнует 41% опрошенных россиян [данные «Левада-центра» за февраль 2019 года], — это коррупция в политических структурах. Большинство респондентов недовольны расслоением на бедных и богатых и обеспокоены необоснованным обогащением чиновников. В этом вопросе губернатор Тульской области чист. Ни одной истории, связанной с большими деньгами или воровством за три года его правления, не зафиксировано. Дело мэра Новомосквоска, руководившего 9 лет вторым по численности и значимости городом Тульской области, — только в плюс действующему губернатору, считающемуся негласным инициатором антикоррупционной акции. Сам Алексей Дюмин часто напоминает региональному правительству о выделении средств на поиски действенных мер борьбы с коррупцией и подчеркивает, что все должно быть прозрачно и понятно.

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Ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Николай Евдокимов называет неудивительным тот факт, что Алексей Дюмин оказался в рейтинге губернаторов с высоким уровнем доверия. По его мнению, многочисленные опросы и исследования говорят о том, что он пользуется поддержкой и населения области, и федеральной политической элиты. Эксперт называет два ключевых обстоятельства: объективное и субъективное.

«Социально-экономическое положение Тульской области хоть и далеко от идеального, но существенно лучше, чем у регионов с сопоставимым уровнем экономического и демографического потенциала. А это значит, что система управления в области выстроена профессионально. Люди это видят, многие из них имеют возможность сравнивать ситуацию в своем регионе и в некоторых других. Они понимают, что как губернатор Дюмин весьма эффективен», — объясняет Евдокимов.

Субъективным обстоятельством эксперт называет то, что губернатор Тульской области и члены его команды не допускают серьезных имиджевых ошибок.

«За время нахождения Дюмина во главе области я не вспомню ни одного скандального случая с его участием, тем более вышедших в федеральное информационное пространство. Практически нет скандальных высказываний, некорректного поведения в отношении отдельных граждан или своих подчиненных. К сожалению, у многих других глав регионов это стало привычной картиной. Дюмину удается совмещать достаточно жесткий стиль управления с уважением и вниманием к людям. Уважение власти к людям — это очень важный запрос в сегодняшней повестке. И то, что Дюмин ему соответствует, серьезно укрепляет его позиции», — отмечает политолог.

В подтверждение того, что руководитель Тульской области пользуется авторитетом в регионе, федеральном центре и у коллег по цеху, можно привести пример с высказыванием Алексея Дюмина в адрес российского правительства, которое в сегодняшних реалиях может позволить себе далеко не каждый глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что делегация Тульской области на инвестфоруме в Сочи подписала 40 соглашений, но глава региона отметил, что четыре из них не прошли. Дюмин отметил, что руководители субъектов и другие ответственные лица подписываются под цифрами и показателями, не понимая методики расчетов [речь шла о национальных проектах] и несогласованности.

«Как Тула, не имея своего аэропорта, может нарастить экспортные перевозки по авиационным линиям, у меня нет аэропорта, у меня есть воздушно-десантная дивизия, но я думаю, не смогу с ними договориться по поводу экспортных перевозок за границу и нарастить этот показатель», — высказался тогда Дюмин и получил поддержку всех присутствующих на обсуждении губернаторов.

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