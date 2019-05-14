Кремль выявил регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Москва, , 07:35 — REGNUM Наибольший запрос на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Таковы данные закрытого социологического исследования, проведенного для администрации президента России в марте 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что некоторые из глав регионов РФ, упомянутые в опросе, уже отправлены в отставку.

В ходе опроса представлена разность положительных и отрицательных ответов граждан (в процентных пунктах).

Например, в пользу смены главы Ингушетии высказались 62% жителей региона, против — 22%. Разница положительных и отрицательных ответов, согласно данным исследования, составляет минус 40 п. п.

Топ-10 губернаторов, смены которых больше всего хотят граждане:

Алексей Орлов (Калмыкия) — минус 63 п. п. (отправлен в отставку в марте, его сменил Бату Хасиков);

Дмитрий Овсянников (Севастополь) — минус 52 п. п.;

Игорь Орлов (Архангельская область) — минус 44 п. п.;

Сергей Гапликов (Коми) — минус 42 п. п.;

Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия) — минус 40 п. п.;

Александр Левинталь (Еврейская автономная область) — минус 39 п. п.;

Александр Бердников (Республика Алтай) — минус 36 п. п. (подал в отставку в марте, врио главы республики назначен Олег Хорохордин);

Юрий Берг (Оренбургская область) — минус 28 п. п. (ушел в отставку в марте, область возглавил Денис Паслер);

Борис Дубровский (Челябинская область) — минус 27 п. п. (покинул пост в марте, врио главы региона назначен первый замминистра энергетики Алексей Текслер);

Сергей Морозов (Ульяновская область) — показатель не указан.

Топ-10 губернаторов, смены которых хочет меньше всего граждан:

Сергей Собянин (Москва) — 59 п. п.;

Алексей Дюмин (Тульская область) — 57 п. п.;

Александр Цыбульский (Ненецкий АО) — 56 п. п.;

Александр Моор (Тюменская область) — 55 п. п.;

Сергей Фургал (Хабаровский край) — 54 п. п.;

Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий АО) — 52 п. п.;

Максим Решетников (Пермский край) — 52 п. п.;

Александр Бурков (Омская область) — 51 п. п.;

Рамзан Кадыров (Чечня) — 48 п. п.;

Станислав Воскресенский (Ивановская область) — 45 п. п.

Подробнее: Путин оценит эффективность работы губернаторов по 15 критериям

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов России и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

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