20 млрд рублей инвестиций и критика правительства: Тула на форуме в Сочи

Тула, , 00:45 — REGNUM Российский инвестиционный форум в Сочи для Тульской области удался. Передовой регион, который и без того показывает неплохие результаты в инвестполитике, снова заключил десятки соглашений с различными компаниями, корпорациями и другими субъектами РФ о сотрудничестве. Регион на сочинской площадке представлял губернатор Алексей Дюмин. О чем договорился руководитель области с инвесторами, сколько новых рабочих мест появится в регионе и за что Дюмин раскритиковал российское правительство — в материале.

Медведев дал поручения

Делегация во главе с Алексеем Дюминым уже традиционно представила проекты области на информационном стенде. В первый день сочинского форума с крупными инвестпроектами региона ознакомился председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Особая экономическая зона «Узловая», территория опережающего социально-экономического развития «Ефремов», урбанистический проект «Тульская набережная» и другие проекты презентовал губернатор и остановился на «Узловой», резидентами которой стали уже 11 компаний. Два производства, нацеленные на импортозамещение, уже запущены.

Глава региона рассказал о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля, возведение которого положило начало Первой Большой засечной черте. В планах властей обновить исторический центр Тулы, а в непосредственной близости от Кремля создать уникальный комплекс «Музейный квартал», который объединит филиалы федеральных музеев, региональные музеи и музей казачества.

Дмитрий Медведев дал ряд поручений, которые позволят праздник сделать более масштабным, а исторический центр восстановить в более короткие сроки.

Коротко о соглашениях

В первый же день форума Тульская область подписала соглашения с инвесторами на общую сумму более 20 млрд рублей. Это инфраструктурные компании и предприятия, которые будут реализовывать проекты по цифровой экономике. Последнее нацелено на реализацию национального проекта «Цифровая экономика», который разработан в соответствии с майским указом президента.

Планируется, что 65 новых рабочих мест появится в индустриальном парке «Узловая». Там запустят производство выварочной соли мощностью 160 тысяч тонн в год. Вложения — 3,2 млрд рублей. Проект, по словам Дюмина, направлен на импортозамещение. Подписи под соглашением поставили губернатор и гендиректор ООО «Кекстон» Виктор Лабусов.

Министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин и гендиректор АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» Василий Третьяков договорились и скрепили подписями договор о развитии в сфере образования. В частности, речь идет о расширении образовательных возможностей по созданию и развитию технологических стартапов для студентов Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого и Тульского государственного университета.

В Туле и Новомосковске после соглашения Алексея Дюмина и президента АО «Эр-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым создадут сети базовых станций для предоставления услуг «Интернета вещей». Также планируется интеграция элементов системы «Умный город» в существующую региональную ИТ-инфраструктуру, что позволит повысить ее надежность и эффективность. В проект будет инвестировано порядка 500 млн рублей.

Еще одно соглашение с «Почта банк» облегчит жизнь селянам Тульской области в качестве финансовых операций, которые станут более доступными.

Мимо агропромышленного комплекса область в этот раз тоже не прошла. Губернатор и заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Птицефабрика «Тульская» Георгий Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, компания планирует реализовать в регионе инвестпроект по расширению производственных мощностей для увеличения производства куриного яйца до 467 млн штук в год. Общий объем инвестиций — 1 млрд 424 млн рублей. Плюс 110 рабочих мест.

«Сельское хозяйство Тульской области стабильно и успешно развивается. Это происходит во многом благодаря внедрению современных технологий и реализации новых проектов. Этот инвестиционный проект позволит удвоить объемы производства яйца. Мы продолжим оказывать предприятию всю необходимую поддержку для успешного развития», — сказал Алексей Дюмин.

В 2019 году уже приступят к реконструкции консервного завода по производству яблочного пюре. «Белевский консервный завод» готов вложить в это до 500 млн рублей и обеспечить работой 60 человек.

200 млн рублей инвестиций и 30 рабочих мест — итог соглашения с «Узловским молочным комбинатом о реконструкции и модернизации производства.

В Суворовском районе Тульской области создадут племенную базу крупного рогатого скота и построят завод по переработке молока и производству спортивного питания. Вложения — 1 млрд рублей, 80 — новых рабочих мест.

Компания «КубАгро», которая занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, предложила Тульской области создать 20 рабочих мест и инвестировать в регион 250 млн рублей при создании собственной сырьевой базы и мощностей по хранению.

Также в будущем в регионе появится предприятие по переработке плодоовощной продукции и картофеля. В инвестиционный проект предполагается вложить порядка 1 млрд 280 млн рублей. ООО «Брянская мясная компания» намерена создать три фермы с пастбищным содержанием крупного рогатого скота мясного направления. Объем инвестиций в этот проект — 3 млрд рублей.

«Реализация проектов позволит укрепить позиции Тульской области в производстве овощной продукции, увеличить в регионе крупного поголовье рогатого скота мясного направления. Общий объём инвестиций составит 4,2 млрд рублей. Планируется создать 180 рабочих мест», — объяснил губернатор.

1 млрд 400 млн рублей отправит «Энергомаш» на создание мощности для изготовления компонентов для газогенераторов и производство армированных трубопроводов. Проекты реализуются при активном сотрудничестве с Керченским металлургическим заводом. По словам главы Тульской области, эти предприятия позволят трудоустроить 400 туляков.

Еще есть соглашения по «Щекинской ГРЭС» по реконструкции энергоблоков (7,5 млрд рублей и 30 рабочих мест); в Богородицком районе построят завод по производству металлических дверей (1,25 млрд рублей, 500 рабочих мест); в Узловском районе появится энергоэффективная инфраструктура (400 млн рублей, 70 рабочих мест); в Щекинском районе возведут чугунолитейный завод (140 млн рублей и 100 рабочих мест) и многое другое.

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После сочинского форума Тульская область обрела инвестиционных друзей в лице Республики Крым, Воронежской и Курской областей.

«Успех Тульской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи является ярким доказательством системной работы региона в этом направлении. Повышение инвестклимата, привлечение бизнес-партнеров, в том числе и зарубежных, создание высокооплачиваемых рабочих мест и совершенствование технологий — именно такие приоритеты можно наблюдать в работе тульских властей. Лишь за один день работы форума Тульской области удалось заключить два десятка соглашений на колоссальную сумму — более 20 млрд рублей, — отметил главный редактор ИА «Национальный эксперт» Михаил Белый. — Важно также отметить, что экономический прорыв, может быть, и не такой динамичный, как ожидали некоторые, происходит в условиях сложной геополитической обстановки. Региону приходится работать в очень сложных условиях».

Он также подчеркнул, что речь идет о соглашениях с инфраструктурными компаниями и компаниями, которые будут заниматься цифровизацией в регионе:

«Мы видим, что ставка делается на новые технологии и компетенции. На мой взгляд, именно такой подход является одним из главных конкурентных преимуществ Тульской области и дает право региону перейти в разряд регионов-лидеров».

Конкретно

«Благодаря таким внимательным людям, как Дюмин, эти вещи удастся сгладить, привести их в соответствие со здравым смыслом избежать дополнительных расходов из-за таких технических или, может быть, намеренных ошибок специалистов в правительстве», — так прокомментировал выступление губернатора Тульской области на панельной сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути» политолог Александр Асафов порталу «Царьград».

Алексей Дюмин подчеркнул, что указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» — это первый приоритет, и все главы субъектов нацелены на безусловное выполнение поставленных в нем задач. Однако на региональном уровне возникает ряд проблемных вопросов и рисков. Так, показатели, определенные федеральными министерствами и ведомствами, не учитывают региональной специфики.

«Каждый субъект имеет свою особенность. Невозможно в Туле, не имеющей аэропорта, экспортировать услуги по авиаперевозкам», — сказал руководитель региона и внес предложения по корректировке значений отдельных показателей с учетом специфики субъекта.

Также Алексей Дюмин отметил, что по-прежнему остается актуальным опрос исполнения майских указов 2012 года. При таком подходе регионы могут оказаться в ситуации серьезной нехватки собственных средств.

«В целом визит Дюмина в Сочи свидетельствует о том, что губернатор за три года работы в Тульской области смог вывести регион на качественно новый уровень экономического развития. При этом было очевидно, что Дюмин обладает высокими авторитетом среди своих коллег-губернаторов и членов правительства», — заметил руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

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