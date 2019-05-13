Глава МИД Японии выступил против оказания продовольственной помощи КНДР

Токио, , 20:22 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Таро Коно выступил против предоставления Северной Корее продовольственной помощи даже на фоне тяжелой гуманитарной ситуации в этой стране. «Предоставлять помощь извне преждевременно, учитывая, что страна находится в том положении, когда средства, которые должны использоваться для поддержания благосостояния ее народа, уходят на разработку ядерного оружия и ракет», — заявил Коно Комитету обороны.

С таким заявлением Таро Коно выступил после того, как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп обсудили возможность оказания гуманитарной помощи КНДР как способ заставить её участвовать в переговорах по денуклеаризации.

Недавний отчёт ООН показал, что более десяти миллионов северокорейцев страдают от острой нехватки продовольствия после того, как страна пережила худший урожай за последнее десятилетие, сообщает информационное агентство Японии Киодо Цусин. Коно заявил, что Северная Корея должна прекратить уделять первостепенное внимание разработке оружия и «принять тот факт, что именно она сама и никто другой должна обеспечить благосостояние своего народа».