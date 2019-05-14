Пентагон подготовил военный план противодействия Ирану

Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Соединённые Штаты могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих (приблизительно столько же американских военнослужащих участвовали во вторжении в Ирак в 2003 году). Такие действия Пентагон готов предпринять в случае, если Иран нападёт на американские силы или ускорит работу над ядерным оружием. Соответствующий план на прошедшей неделе на встрече главных помощников президента США Дональда Трампа по национальной безопасности представил исполняющий обязанности министра обороны страны Патрик Шанахан. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких чиновников Белого дома.

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Обновлённый военный план не предусматривает проведение наземной части операции, так как для этого требуется ещё больше военных. Как отмечает издание, одним из сторонников нового плана был советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

NYT ставит под сомнение, что глава Белого дома, который стремится отделить Соединённые Штаты от Афганистана и Сирии, в конечном итоге отправит так много американских сил обратно на Ближний Восток.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на американских военнослужащих на Ближнем Востоке. В этой связи Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) распорядилось отправить дополнительные силы на Ближний Восток после получения некой информации о возможной атаке Ирана и его «марионеточных сил» в регионе. В командовании подчеркивают, что сведения о готовящемся нападении были преимущественно достоверными.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран «что-то сделает» в ответ на американское давление, то «сильно пострадает».

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