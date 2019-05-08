Пентагон обвинил Иран в подготовке атаки на военных США

Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Соединенные Штаты получили информацию о якобы готовящейся атаке Ирана на американских военнослужащих на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

Сообщается, что СЕНТКОМ распорядилось отправить дополнительные силы на Ближний Восток после получения некой информации о возможной атаке Ирана и его «марионеточных сил» в регионе. В связи с этим было принято решение отправить дополнительные силы в регион для «предотвращения» агрессии. В командовании подчеркивают, что сведения о готовящемся нападении были преимущественно достоверными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон подтвердил отправку авианосца и группы бомбардировщиков на Ближний Восток для давления на Иран. В свою очередь, иранские власти считают, что отправка авианосца является «психической атакой» американских вооруженных сил.

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