Путин оценит эффективность работы губернаторов по 15 критериям

Москва, 26 апреля 2019, 13:35 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, президент Владимир Путин подписал Указ об оценке эффективности деятельности руководителей высших исполнительных органов госвласти регионов России и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, сообщается на сайте Кремля.
Работа губернаторов будет оцениваться по 15 критериям:
1 Уровень доверия к власти;
2. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе;
3. Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей;
4. Производительность труда в несырьевых отраслях экономики;
5. Уровень реальной заработной платы;
6. Объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов);
7. Уровень бедности;
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
9. Естественный прирост населения;
10. Количество семей, улучшивших жилищные условия;
11. Уровень доступности жилья;
12. Доля городов с благоприятной средой;
13. Качество окружающей среды;
14. Уровень образования;
15. Доля автомобильных дорог.
В указе говорится, что администрация президента РФ должна представить методику расчета показателей эффективности работы губернаторов. до 1 июня 2019 года.
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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, обновление власти, инициированное президентом — это один из самых масштабных внутриполитических процессов в новейшей истории России.
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