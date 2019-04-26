Путин оценит эффективность работы губернаторов по 15 критериям

Москва, , 13:35 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, президент Владимир Путин подписал Указ об оценке эффективности деятельности руководителей высших исполнительных органов госвласти регионов России и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, сообщается на сайте Кремля.

Работа губернаторов будет оцениваться по 15 критериям:

1 Уровень доверия к власти;

2. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе;

3. Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей;

4. Производительность труда в несырьевых отраслях экономики;

5. Уровень реальной заработной платы;

6. Объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов);

7. Уровень бедности;

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

9. Естественный прирост населения;

10. Количество семей, улучшивших жилищные условия;

11. Уровень доступности жилья;

12. Доля городов с благоприятной средой;

13. Качество окружающей среды;

14. Уровень образования;

15. Доля автомобильных дорог.

В указе говорится, что администрация президента РФ должна представить методику расчета показателей эффективности работы губернаторов. до 1 июня 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, обновление власти, инициированное президентом — это один из самых масштабных внутриполитических процессов в новейшей истории России.

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