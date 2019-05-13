* талибы — запрещённая в России организация

Кветта, Пакистан, , 22:10 — REGNUM

Жертвами теракта в пакистанской Кветте стали четверо полицейских, ранения получили 11 человек, 13 мая передает агентство Reuters.

По сообщению властей Кветты, возле полицейского автомобиля взорвался заминированный мотоцикл. Полиция охраняла мечеть в Кветте.

Ответственность за нападение уже взяло на себя пакистанское отделение группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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