Понедельник, 13 Мая 2019 года
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Военные Пакистана «зачистили от террористов» отель в Гвадаре

Происшествия

Силы безопасности уничтожили нападавших

Гвадар, Пакистан, 13 мая 2019, 12:30 — REGNUM  12 мая межведомственная служба по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана сообщила об успешном завершении операции по зачистке от террористов пятизведочного отеля Pearl Continental в пакистанском порту Гвадар (провинция Белуджистан).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, 11 мая трое террористов ворвались в люкс-отель и открыли беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек (служащие и сотрудник охраны). Служба безопасности провела оперативную эвакуацию всех гостей и вызвала силы быстрого реагирования. Спецподразделение приступило к штурму отеля, все выходы из которого были заминированы террористами. В результате операции трое террористов были уничтожены.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил атаку в Гвадаре и назвал ее попыткой «подорвать процветание страны». С осуждением теракта выступило также посольство КНР. Примечательно, что глубоководный порт Гвадар является финальной точкой Китайско-пакистанского экономического коридора, инфраструктурного проекта — части китайской инициативы «Один пояс — один путь». Предположительно, среди гостей 114-комнатного люкс-отеля было немало граждан КНР.

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Зарубежная хроника
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