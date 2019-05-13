Врио главы Барвихи назначен националист Дмитрий Дёмушкин

Москва, , 16:33 — REGNUM В Московской области известный националист Дмитрий Дёмушкин назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Барвихи, сообщает 13 мая RT.

Издание ссылается на текст приказа, согласно которому Дёмушкин с 13 мая приступает к должностным обязанностям.

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«Сегодня в первую очередь стоит задача наладить диалог молодёжи с властью. Заступив на должность, я уже встретился с жителями, которые рассказали о своих проблемах. Их мы будем решать, и уверен, что решим в ближайшее время», — заявил новый руководитель Барвихи.

Добавим, что должность главы администрации Барвихи вскоре будет упразднена из-за административной реформы, которая проводится в Московской области. В результате неё Одинцовский район, города Одинцово и Звенигород образуют единый Одинцовский городской округ. Уже избран новый состав Совета депутатов округа.

Как сообщало ИА REGNUM, националист Дмитрий Дёмушкин вышел на свободу 20 февраля 2019 года. Он отбывал срок по делу об экстремизме.

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