На Украину вернулся соратник олигарха Коломойского

Киев, , 07:27 — REGNUM Из Израиля на Украину прилетел бизнес-партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов, заявил журналист Юрий Бутусов 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Он прилетел рейсом Тель-Авив — Днепропетровск (ныне переименован в Днепр).

По словам Бутусова, у правоохранительных органов Украины нет к Боголюбову никаких вопросов.

«Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента», — добавил он.

Напомним, Боголюбову принадлежит половина бизнес-группы «Приват», куда до 2016 года входил крупнейший на Украине «Приватбанк».

По заявлениям олигарха, он имеет гражданства четырёх государств — Швейцарии, Великобритании, Кипра и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Коломойский допустил, что нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков может стать премьер-министром страны, а действующий президент Пётр Порошенко может претендовать на пост посла Украины в США или министра иностранных дел.

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