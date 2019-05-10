Коломойский прочит Авакова в премьер-министры Украины

Киев, , 14:34 — REGNUM Украинский олигарх Игорь Коломойский допускает, что нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может стать премьер-министром страны. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает РБК-Украина.

На вопрос журналистов о том, может ли глава украинского МВД Арсен Аваков стать премьер-министром Украины, Коломойский ответил утвердительно.

«Может, почему нет. Он может быть как компромисс между многими, даже не идя на парламентские выборы», — сказал олигарх.

Он также выразил мнение, что после парламентских выборов на Украине Аваков почти наверняка останется в правительстве. Коломойский пояснил, что Аваков вполне может быть тем, кто сбалансирует ситуацию. Возможно он останется главой МВД, а возможно и станет премьер-министром.

«А когда вся эта история состоится, то должна быть коалиция, правильно? Аваков будет наверняка тем человеком, который сможет сбалансировать. Как минимум останется министром внутренних дел, как минимум», — пояснил Коломойский.

Стоит отметить, что ранее Коломойский уже говорил о том, что Аваков должен остаться в кабинете министров Украины при новом президенте Владимире Зеленском.