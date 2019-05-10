Коломойский рассказал, какой пост может занять Порошенко

Киев, , 19:31 — REGNUM Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов Владимиру Зеленскому, может пройти в Верховную раду. Об этом сообщил украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, Порошенко при нынешнем раскладе сил в Киеве может претендовать на должность посла Украины в США или министра иностранных дел страны.

Коломойский также считает, что партия Порошенко будет находиться в оппозиции, если все же пройдет в парламент.

Как передавало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля 2019 г. Согласно окончательным результатам, действующий президент Пётр Порошенко набрал 24,45% голосов избирателей, а политик Владимир Зеленский — 73,22%.

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