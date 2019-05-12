Вильнюс, Литва, , 16:26 — REGNUM

Одновременно с выборами президента Литвы, которые проходят сегодня, 12 мая, проводятся сразу два референдума по изменению Конституции страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Один посвящён законодательству о гражданстве — в Литве его хотят либерализовать, а второй — вопросу сокращения численности парламента.

Литва, за почти 30 лет с момента провозглашения независимости, лишилась более одного миллиона жителей, а большинство из них покинули страну после вступления Литвы в ЕС в 2004 году.

При этом в Литве законодательство о гражданстве — одно из самых строгих в ЕС. Гражданин, который принял гражданство любой иной страны, автоматически теряет литовский паспорт. Из-за массовой эмиграции литовцев в Великобританию, скандинавские страны, Германию, Испанию, Ирландию и другие страны число граждан Литвы начало стремительно снижаться — литовцы стали принимать гражданство стран, в которых обосновались, и автоматически терять литовское. Эту часть Конституции было решено смягчить, но дать право на двойное гражданство только тех стран, которые являются союзными для Литвы по ЕС или НАТО. То есть, этнические литовцы или лица с литовскими корнями, например, в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане и других странах бывшего СССР, будут лишены этого права даже при успешном исходе референдума. Это уже возмутило литовцев Калининградской области, которые заявили, что Литва их бросает.

При отрицательном исходе этого референдума, перспективы Литвы ещё плачевнее. В настоящий момент несколько сотен тысяч литовцев проживают в Великобритании (в Объединённом королевстве самая большая диаспора литовцев, но значительное количество проживает в Ирландии, странах Скандинавии, Германии, Испании, Италии и так далее), а после выхода Объединённого королевства из ЕС у них возникнет выбор — либо принять британское гражданство и потерять литовское, либо лишиться возможности легально работать и уехать из Великобритании.

Сами эмигранты заявляют, что непременно воспользуются легальной возможностью получения британского паспорта, поскольку проживают в Великобритании свыше 10 и более лет. Таким образом, Литва в один момент рискует потерять от 15% и выше своих граждан.

Второй вопрос — о снижении численности депутатов парламента — менее острый. Однако уже проголосовавшая уходящая президент Даля Грибаускайте публично заявила, что этот вопрос не имеет важности и даже демонстративно не взяла на избирательном участке бюллетень этого референдума.

Такой жест его исход в принципе поставил под сомнение, однако даже при этом явка избирателей на всех выборах в Литве — в исключительно редких случаях выше 50%. Если она окажется традиционной, а первые два дня досрочного голосования указывают именно на такой исход, то формальная численность граждан Литвы может критически и резко сократиться.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.