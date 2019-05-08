Жители Литвы на президентских выборах не спешат голосовать заранее

Вильнюс, , 13:56 — REGNUM За два дня досрочного голосования на выборах президента Литвы, явка избирателей в Литве составила 1,85% или 44,7 тыс. жителей страны, имеющих право голоса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 мая. Данные представлены Центризбиркомом Литвы.

Такая явка даже несколько ниже, чем во время предыдущих президентских выборов в 2014 году. Тогда за первые два дня голосования на избирательные участки пришло свыше 75 тыс. человек, а явка составила 2,97%. В целом за всё время досрочного голосования в 2014 году свой голос заранее отдали 6,02% избирателей, или почти 153 тыс. жителей. Общая явка тогда составила 47,37%.

Напомним, первый тур президентских выборов состоится 12 мая, второй назначен на 26 мая. Всего участвует девять кандидатов. Фаворитами являются кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, экономист Гитанас Науседа, за ними следует действующий премьер Саулюс Сквернялис и кандидат от социал-демократов, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис.