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Турция опровергла сообщения СМИ об отказе покупать ЗРК С-400

Политика

«Источники ошибаются»

Анкара, 10 мая 2019, 23:29 — REGNUM  Информация СМИ о том, что Турции может отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун на странице в соцсети Twitter.

«Ваши источники ошибаются, — написал Алтун. — Информацию берите у меня: процесс по покупке С-400 завершен».

Ранее газета Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги сообщила, что Турция якобы может пересмотреть сделку с РФ о закупке ЗРК С-400.

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Внешняя политика Турции
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