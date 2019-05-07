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Чавушоглу и Столтенберг обсудили российские С-400

Политика

Встреча прошла в Анкаре

Анкара, 7 мая 2019, 10:01 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу в Анкаре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает 7 мая Anadolu Ajansi.

«Турция является очень ценным союзником НАТО и альянс поддерживает Анкару в ее борьбе с террористической угрозой, представляющей опасность для национальной безопасности», — подчеркнул Столтенберг на своей странице в Twitter.

Сотрудники агентства отмечают, что стороны также обсудили закупку Анкарой российских систем ПВО С-400, Столтенберг отметил свое беспокойство в связи с заключением данного соглашения.

Напомним, несмотря на то, что Турция является членом НАТО, она ведет достаточно самостоятельную политику, особенно в вопросах представляющих непосредственную важность для национальной безопасности страны.

Зачастую это вызывает противоречия между союзниками по альянсу. Помимо закупок российских систем ПВО, США также недовольны активной борьбой Анкары с сирийскими курдами.

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Турция и США
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