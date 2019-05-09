Четверг, 9 Мая 2019 года
19:47:09 МСК

Лукашенко назвал причину своего отсутствия на параде Победы в Москве

Политика

9 мая глава Белоруссии Александр Лукашенко направил официальные поздравления зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Лукашенко назвал причину своего отсутствия на параде Победы в Москве
Иллюстрация: President.gov.by
9 мая. Минск

Минск, 9 мая 2019, 18:59 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приехал на праздничные мероприятия в столицу Российской Федерации из-за занятости в аналогичных мероприятиях на родине. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил глава государства, комментируя рассуждения в некоторых СМИ об его отказе ехать на праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москву.

По его словам, он не мог не посетить празднование в белорусской столице, а российская сторона его не приглашала.

Лукашенко добавил, что если бы он не посетил торжественные мероприятия в Минске, у жителей страны «появилось бы много вопросов».

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая глава Белоруссии Александр Лукашенко направил официальные поздравления зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Лукашенко поздравил Путина с Днём Победы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить