Лукашенко назвал причину своего отсутствия на параде Победы в Москве

Минск, , 18:59 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приехал на праздничные мероприятия в столицу Российской Федерации из-за занятости в аналогичных мероприятиях на родине. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил глава государства, комментируя рассуждения в некоторых СМИ об его отказе ехать на праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москву.

По его словам, он не мог не посетить празднование в белорусской столице, а российская сторона его не приглашала.

Лукашенко добавил, что если бы он не посетил торжественные мероприятия в Минске, у жителей страны «появилось бы много вопросов».

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая глава Белоруссии Александр Лукашенко направил официальные поздравления зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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