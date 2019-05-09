США снова продлили санкции против Сирии

Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Указ об очередном продлении антисирийских санкций подписал американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Санкции против Дамаска продлены ещё на один год — для противостояния той «угрозе», которую якобы несёт правительство Сирии для нацбезопасности, экономики и внешней политики Соединённых Штатов.

К угрозам относятся в том числе «поддержка терроризма», «нарушения прав человека» и т.п. За это Вашингтон продлевает санкционный режим в отношении Сирии и режим чрезвычайного положения.

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Напомним, в марте Трамп признал спорную территорию Голанские высоты израильской. Несмотря на планы Вашингтона уйти из Сирии из-за «победы над террористами», американские эксперты полагают, что США следует сохранить военное присутствие в Сирии.

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