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Авиабаза «Хмеймим» вновь была обстреляна террористами

Происшествия

Ущерба базе нет

Авиабаза «Хмеймим» вновь была обстреляна террористами
Иллюстрация: Минобороны России
Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Дамаск, 8 мая 2019, 18:17 — REGNUM  Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике вновь подверглась обстрелу со стороны террористов. Об этом сегодня, 8 мая, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, в 15:15 по московскому времени бооевики из террористических группировок «Катиба Ард эль-Баб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Катиба Джебель-Бутма» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Идлибской зоны деэскалации в очередной раз попытались обстрелять российскую авиабазу «Хмеймим».

В направлении авиабазы были выпущены как минимум 12 реактивных снарядов. Все эти реактивные снаряды были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны базы. Никаких повреждений база не получила.

Воздушно-космические силы Российской Федерации, а также артиллерия сирийской армии уничтожили две огневые точки террористов, с которых они пытались произвести обстрел.

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Война в Сирии
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