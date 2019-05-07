Ветераны получили подарки ко Дню Победы от президента Туркмении

Ашхабад, , 16:59 — REGNUM В честь приближающейся 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во дворце «Мекан» в столице Туркмении чествовали ветеранов и вдов погибших воинов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

От имени президента Гурбангулы Бердымухамедова им вручены денежные и памятные подарки. С музыкальными поздравлениями выступили известные солисты и коллективы страны.

Читайте также: Ветераны Туркмении получили самые маленькие госвыплаты в честь Дня Победы

Также в рамках торжественного мероприятия была развернута выставка живописи, фоторабот и книжных изданий, посвященных беспримерному мужеству и стойкости тех, кто на полях сражений и трудовыми подвигами в тылу приближал победу над фашизмом.

Отмечается, что в честь героев Великой Победы во всех городах и селах Туркмении в эти дни проходят праздничные конференции и встречи, а также другие культурные мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Туркмении проживает более 600 ветеранов Великой Отечественной войны и свыше 100 солдатских вдов.

Отметим также, что за участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны 104 военнослужащих, призванных на фронт из Туркменской ССР, были удостоены звания Героя Советского Союза и еще 15 стали полными кавалерами Ордена Славы.