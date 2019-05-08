Москва, , 14:31 — REGNUM

В докладе министра энергетики России Александра Новака о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» нет упоминаний о каких-либо неверных действиях руководства «Транснефти», заявил 8 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию о возможных кадровых решениях в «Транснефти» после скандала с трубопроводом «Дружба».

"В докладе Новака не было никакой оценки каких-либо неверных действий со стороны руководства «Транснефти» или компании», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Белоруссии заявили о резком ухудшении качества российской экспортной нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба». Позднее выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Поволжье. Задержаны четыре человека.

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