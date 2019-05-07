Москва, 7 мая 2019, 13:08 — REGNUM
Следователи задержали четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», сообщил 7 мая министр энергетики России Александр Новак.
По словам министра, следователи выявили группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод.
«На объемы добычи и экспорт из РФ ситуация не повлияла, поскольку оперативно были перенаправлены потоки», — добавил министр.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что за некачественную нефть в трубопроводе может последовать наказание вплоть до уголовного.
Напомним, в апреле в Белоруссии заявили о поступлении из России некачественной нефти по ветке нефтепровода «Дружба». В нефти оказалось чересчур высоким содержание хлоридов.
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