Москва, , 13:08 — REGNUM

Следователи задержали четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», сообщил 7 мая министр энергетики России Александр Новак.

По словам министра, следователи выявили группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод.

«На объемы добычи и экспорт из РФ ситуация не повлияла, поскольку оперативно были перенаправлены потоки», — добавил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что за некачественную нефть в трубопроводе может последовать наказание вплоть до уголовного.

Напомним, в апреле в Белоруссии заявили о поступлении из России некачественной нефти по ветке нефтепровода «Дружба». В нефти оказалось чересчур высоким содержание хлоридов.

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