Рим, Италия, , 14:20 — REGNUM

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял решение об отстранении от исполнения своих обязанностей заместителя министра транспорта и инфраструктуры Армандо Сири, передает информагентство ANSA в среду, 8 мая.

Вице-премьер Маттео Сальвини, лидер партии «Лига», членом которой является Сири, ранее заявлял, что обвинения в отношении его соратника не доказаны. Однако в среду Сальвини выразил готовность смириться с этим решением. На отстранении заместителя министра настаивали в другой партии правящей коалиции — «Движение 5 звезд».

Конфликт вокруг Сири сопровождался большим количеством взаимных обвинений со стороны руководителей правящих партий, высказывалось предположение, что он станет последней каплей и нынешняя коалиция прекратит существование.

Наблюдатели отмечают, что споры в коалиции больше связаны с приближением выборов в Европарламент, нежели с коррупцией. В «Движении» рассчитывают получить голоса за счет символического жеста в рамках борьбы с коррупцией. В «Лиге», в свою очередь, воздерживаются от развала нынешней коалиции, поскольку пока не могут собрать другую под собственным руководством.

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