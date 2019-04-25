Правящие партии Италии ссорятся из-за чиновника и Дня Освобождения

Рим, , 15:19 — REGNUM Лидеры правящих партий Италии вновь обменялись резкими заявлениями в адрес друг друга, сообщает информагентство ANSA в четверг, 25 апреля.

Лидер «Движения 5 звезд» вице-премьер Луиджи Ди Майо раскритиковал своих коллег из «Лиги» за их нежелание поддержать отставку заместителя министра транспорта Армандо Сири, обвиненного в коррупции. В «Лиге» считают, что пока вина не доказана, никаких оснований для отставки нет.

Другой повод для нападок Ди Майо изыскал в отказе лидера «Лиги» Маттео Сальвини участвовать в акциях по случаю Дня Освобождения в Риме. Ди Майо считает это недостаточно патриотичным.

Сальвини в четверг находится в известном сицилийском городке Корлеоне и проводит праздник вместе с сотрудниками полиции. Он заявил, что продолжать освобождение нужно методом борьбы с мафией. Ди Майо в ответ сказал, что для борьбы с мафией нужно «подать пример» и начать с Армандо Сири.

Коалиция «Лиги» и «Движения» была сформирована после национальных выборов марта 2018 года. В тот момент рейтинг «Движения» составлял 33%, «Лиги» — 17%. За год ситуация изменилась: рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 22%.

«Лига» рассчитывает, что рост рейтинга должен конвертироваться в рост влияния внутри правительства, в «Движении» с этим не согласны. За месяц до выборов в Европарламент «Движение» в рамках предвыборной борьбы все чаще атакует коллег по коалиции, стремясь получить голоса тех, кто недоволен Сальвини.

Решение об инициировании досрочных национальных выборов может быть принято «Лигой» после выборов в Европарламент, но только в том случае, если на этих выборах правоцентристские партии («Лига», «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии») наберут больше 50% голосов. Сейчас, по данным социологов, их совокупный рейтинг — около 49%. В случае формирования правоцентристского правительства Сальвини займет пост премьер-министра.

Читайте также: Сальвини ушел от ответа на вопрос, продолжит ли работу правительство Италии