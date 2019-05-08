Советник Трампа заявил о намерении США разорвать связи Кубы и Венесуэлы

Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Соединенные Штаты намерены и дальше препятствовать развитию отношений между Кубой Венесуэлой, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

«Мы продолжим разрывать связи между двумя странами», — написал Болтон на своей странице в Twitter.

По его словам, власть Кубы над Венесуэлой закончится, когда народ Боливарианской Республики «выступит за свободу».

Напомним, ранее сообщалось, что Куба готова оказать помощь в решении политического кризиса Венесуэлы, если об этом попросит законно избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

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