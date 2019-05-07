Куба заявила о готовности помочь Венесуэле урегулировать кризис

Гавана, , 04:51 — REGNUM Куба готова оказать помощь в решении политического кризиса Венесуэлы, если об этом попросит законно избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, заявил директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио агентству Bloomberg.

«Мы готовы помочь… Впрочем, ни Куба, ни «Группа Лимы» не должны определять, кто является лидером Венесуэлы», — заявил он.

Де Коссио добавил, что для урегулирования политического кризиса Мадуро должен быть активным участником переговоров. Он также отметил, что за последнее время на Кубу усилилось давление Соединенных Штатов, в том числе из-за поддержки республикой законно избранных властей Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая организация стран Латинской Америки «Группа Лимы» представила декларацию, в которой содержится просьба к правительству Кубы помочь в разрешении политического кризиса в Венесуэле.

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