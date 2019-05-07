Скандальный немецкий сатирик оскорбил всё население Австрии — СМИ

Вена, , 15:54 — REGNUM Немецкий шоумен и комик Ян Бёмерманн, известный своими провокационными выходками, оскорбил весь восьмимиллионный народ Австрии. Выступая в эфире программы Kulturmontag на австрийском телеканале ORF 6 мая, Бёмерманн назвал жителей страны «дебилами».

»Это не нормально, когда страной управляют 32-летние», — сказал он, имея в виду молодого австрийского канцлера Себастьяна Курца. Вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе шоумен в грубой форме обвинил в подстрекательстве к мятежу в социальных сетях.

Население Австрии Бёмерманн назвал «восемью миллионами дебилов» (это искажение цитаты австрийского писателя Томаса Бернхарда — прим. ИА REGNUM ), отметив, что в стране всё сильнее звучит призыв к авторитарному правлению. Он напомнил об «одном сомнительном типе, художнике» из Австрии, жившем 80 лет назад.

Выступление немецкого гостя вызвало резонанс в Австрии. Телерадиокомпания ORF дистанцировалась от провокационных заявлений Бёреманна и сослалась на то, что сатира может воспроизводить всё.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Ян Бёмерманн в эфире немецкого телевидения исполнил оскорбительный стишок о президенте Турции, за что позже ответил в суде. Этой весной он подал иск в суд против канцлера Германии Ангелы Меркель.

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