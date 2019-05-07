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Савченко попросила госохрану

Политика

Политик боится за свою безопасность

Киев, 7 мая 2019, 13:48 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опасается за свою жизнь. Об этом она заявила во время заседания Броварского суда по делу об организации терактов в центре Киева.

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Политик также пожаловалась на постоянную слежку, которая ведётся за ней и однопартийцами.

«Мы вынуждены постоянно проверять автомобиль на предмет «закладок», — приводит издание «Ракурс» слова депутата.

Также Савченко заявила, что как парламентарий и как гражданин Украины, которому грозит опасность, она имеет право на госохрану. По её словам, она обращалась с этой просьбой к главе МВД Украины Арсену Авакову, однако ответа так и не поучила.

Добавим, что рассмотрение дела Савченко в Броварском городском районном суде Киевской области перенесено на 21 мая из-за отсутствия двух адвокатов.

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Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в России бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко была приговорена к 22 годам тюрьмы за убийство двух российских журналистов и незаконное пересечение границы. В мае того же года была помилована и вернулась на Украину.

Однако на родине Савченко ждало новое заключение. В марте 2018 года политика арестовали в Киеве по подозрению в подготовке государственного переворота, а также терактов в здании украинского парламента и администрации президента. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В середине апреля 2019 года суд на Украине принял решение освободить Савченко и второго фигуранта уголовного дела, главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи. Позднее Рубан покинул Украину.

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Дело Савченко
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