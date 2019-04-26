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Подозреваемый в подготовке теракта на Украине Рубан покинул страну

Политика

Ранее суд постановил освободить Рубана из-под стражи

Киев, 26 апреля 2019, 14:00 — REGNUM  Глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого Киев подозревает в подготовке терактов, покинул Украину. Об этом 26 апреля сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, покинул территорию Украины», — пишет издание.

Отмечается, что Рубан уехал в столицу Польши Варшаву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Броварский межрайонный суд на Украине постановил освободить из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-за истечения срока действия меры пресечения.

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Политическая жизнь Украины
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