Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Киев, , 11:22 — REGNUM Подозреваемая в подготовке террористического акта депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась в сессионный зал Верховной рады, сообщило 23 апреля издание Strana.ua.

Она отказалась отвечать на вопросы, анонсировав брифинг для журналистов. Один из фотографов оказался на пути депутата, и они столкнулись.

«Я хочу очень вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Также надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало», — прокомментировала Савченко.

Напомним, Надежду Савченко освободили из тюрьмы в связи с истечением срока действия меры пресечения.

Читайте также: Оснований для повторного ареста Савченко на Украине нет — адвокат

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель политической платформы, возглавляемой Надеждой Савченко, заявила, что политическая сила намерена баллотироваться в Верховную раду осенью 2019 года.

Читайте также: Савченко поведёт свою партию на выборы в Раду осенью 2019 года