Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM

Скандальные высказывания российской писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин якобы «помог» Адольфу Гитлеру «организовать» блокаду Ленинграда, являются полностью неадекватным взглядом на историю нашей страны, а причина таких высказываний — ненависть к Сталину, которая мешает объективной оценке исторических событий. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUMвысказал политолог и публицист Юрий Светов.

«Ненависть застилает глаза», — сказал Светов. По его мнению, Сталин мог не любить Ленинград, мог плохо относиться к его руководству, однако «его личная судьба как руководителя страны была связана с тем, что будет с Ленинградом, и он не был самоубийцей».

«То, что город в 1941 году не был подготовлен к войне как следует, это известный факт. Но могли ли тогда все руководители страны предвидеть, что война пойдет именно таким образом, как произошло? Скорее всего, нет», — говорит Светов, напоминая, что не только полководцы, но и политики зачастую «готовятся к прошлой войне».

Он также напомнил, что до нападения нацистской Германии на СССР никто в мировой практике не сталкивался с тем, что агрессор сознательно ставит перед собой задачу тотального уничтожения мирного населения одного из крупнейших городов противника.

«Если мы посмотрим те приказы, которые исходили от Гитлера, те его речи и записки, в которых речь шла о том, что надо уморить население Ленинграда голодом, то понятно, что обвинения Сталина в «организации» блокады не имеют ничего общего с реальностью», — сказал Юрий Светов.

Он также добавил, что у Сталина были промахи и просчеты, в том числе в отношении военной ситуации вокруг Ленинграда, однако «говорить о том, что они были умышленными, нет абсолютно никаких оснований».

Как сообщалось ранее, Чижова в эссе для швейцарского издания Neue Zurcher Zeitun написала, что Сталин ненавидел Ленинград из-за «самосознания» его жителей и их «способности к независимому мышлению», а потому якобы способствовал планам Гитлера по блокаде Ленинграда.

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Блокада Ленинграда стала одним из самых чудовищных военных преступлений нацистской Германии и ее союзников. Она унесла жизни, по разным оценкам, от 640 тысяч до миллиона ленинградцев и беженцев из других мест, оказавшихся в блокированном врагом городе.