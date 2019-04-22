Губернатор ЕАО Александр Левинталь увеличил доход на полмиллиона рублей

Биробиджан, , 04:46 — REGNUM Губернатор Еврейской автономии Александр Левинталь отчитался о своих доходах и имуществе за 2018 год: доходы превысили прошлогодний показатель на полмиллиона рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Александр Левинталь отчитался о доходе, полученном в 2017 году, в размере 4,3 млн рублей, в этот раз губернатор показал свой доход за 2018 год, который составил 4,8 млн рублей, увеличив этот показатель на 500 тыс. рублей. Супруга губернатора в сравнении с прошлогодним показателем прибавила 130 тыс. рублей и получила 3,7 млн рублей.

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В долевой собственности губернатора ЕАО находится квартира площадью 111,4 кв. м, а так же гараж и автомобиль NISSAN MURANO. В собственности супруги имеется квартира площадью 70,1 кв.м., кроме того, супруги пользуются квартирой площадью 91,5 кв.м.

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Как сообщало ИА REGNUM, доходы и имущество депутатов областной думы Еврейской автономии показывают среднестатистическое экономическое положение населения области. Средний годовой доход депутатов находится в пределах одного-двух миллионов рублей, при этом у некоторых в зачёт идёт получаемая ими пенсия. Тем не менее есть серьёзные отклонения от усредненных показателей. Самый бедный депутат в областной думе ЕАО заработал в 2018 году 436 тыс. рублей, а самый богатый — более 100 млн рублей.