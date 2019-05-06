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Новый президент Северной Македонии обещает привести страну в Евросоюз

Политика

Стево Пендаровски сменит Георге Иванова 12 мая

Новый президент Северной Македонии обещает привести страну в Евросоюз
Prince Roy
Македония

Скопье, 6 мая 2019, 17:10 — REGNUM  Избранный президент Северной Македонии Стево Пендаровски пообещал согражданам начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз, 6 мая передает агентство Associated Press.

Пендаровски также заявил, что подпишет ряд законов, заблокированных его предшественником Георге Ивановым, выступавшим против соглашения с Грецией для переговоров о вступлении в ЕС.

Новый президент бывшей Республики Македония, избранный в воскресенье 5 мая, сменит Иванова 12 мая.

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