Выборы в Македонии: экс-югославская республика завершает смену власти

Скопье, , 13:11 — REGNUM Кандидат от правящего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Стево Пендаровски одержал победу во втором туре выборов президента страны, который состоялся в минувшее воскресенье, 5 мая.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии, за Пендаровски отдали голоса 51,83% избирателей, или 423,3 тысячи человек. За его оппонента, кандидата от оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Гордану Сильяновску-Давкову проголосовали 363,9 тысячи избирателей.

Явка во втором туре выборов составила 46,64%. Председатель избирательной комиссии Оливер Деркоски в ходе брифинга заявил, что выборы прошли без существенных нарушений.

Состоявшиеся в Македонии президентские выборы стали первыми после смены власти в стране весной 2017 года, когда правительство возглавил поддерживаемый Западом лидер прежде оппозиционной партии СДСМ Зоран Заев. Полномочия действующего президента Георге Иванова, который пробыл на посту два пятилетних срока, истекают в мае. Таким образом, будет полностью завершён процесс смены руководства страны.

В минувшем году бывшая югославская Республика была переименована в Северную Македонию в рамках соглашения с Грецией, которое положило конец четвертьвековому спору между двумя странами и открыло для Македонии путь к членству в Европейском союзе и НАТО. Уходящий президент Георге Иванов не поддержал данное соглашение, заявив, что оно является унизительным для страны и ведёт к ещё большему расколу, а не консолидации общества. В последствии Иванов отказался подписывать и принимаемые парламентом законы, в которых страна фигурирует под новым официальным наименованием.

Победивший на выборах 56-летний Стево Пендаровски имеет юридическое образование, защитил докторскую диссертацию по внешней политике Европейского союза в отношении малых государств. Работал в министерстве внутренних дел, был советником по вопросам национальной безопасности и внешней политики президентов Бориса Трайковского и Бранко Црвенковского. За свою карьеру Пендаровски поработал на обе крупнейшие и противоборствующие партии — ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ.

С 2008 по 2014 годы преподавал в Американском университетском колледже Скопье и проводил лекции на темы международной безопасности, глобализации, международной политики и внешней политики США. В 2014 году баллотировался на пост главы государства, но уступил Георге Иванову во втором туре выборов.

В последние годы Пендаровски занимал пост национального координатора по вопросам вступления Македонии в НАТО и, будучи в этой должности, заявлял, что к 2020 году Скопье станет «столицей государства — члена Североатлантического Альянса».

После объявления его победителем на выборах Пендаровский пообещал, что новый кабинет главы государства будет «отражать мультикультурный характер общества». «Я буду президентом для всех граждан и первым делом докажу это при формировании моего кабинета. В офисе президента будут представители всех этнических общин, отобранные в соответствии с их компетентностью и профессионализмом», — сказал он.

Премьер-министр Зоран Заев в свою очередь заявил, что с новым главой государства Македония уже в ближайшее время вступит в НАТО, а также начнёт переговоры о вступлении в Европейский союз.

Напомним, что должность президента в Македонии имеет в большей степени формальный характер. Македония является парламентской республикой, исполнительную власть в стране возглавляет премьер-министр.