Москва ждёт прояснения позиции США по перспективам продления СНВ-3

Москва, , 15:35 — REGNUM У Москвы пока нет чёткого понимания, готов ли Вашингтон обсуждать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 и в какой форме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Россия ожидает прояснения позиции США по этому вопросу.

«Президент России неоднократно заявлял о нашей позиции в пользу продления СНВ-I3 — фактически единственного документа, который остался в разоруженческой сфере, — отметил Песков. — Вместе с тем какая-то работа в этой области невозможна без определения позиции США».

Официальный представитель Кремля напомнил, что эта тема затрагивалась в ходе недавнего телефонного разговора Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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Напомним, рассчитанный на десять лет договор о СНВ начал действовать в феврале 2011 года. Стороны могут продлить его на пять лет. Соглашение предусматривает сокращение ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об отсутствии ясности относительно перспектив продления российско-американского договора о сокращении наступательных вооружений заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как пояснил дипломат, судьба этого документа оказалась под вопросом на фоне отказа американской стороны поддержать договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

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