Венесуэла готова к войне с США, в Германии орудуют вандалы: Радио REGNUM

Москва, 6 мая 2019, 17:00 — REGNUM
- Китай не намерен участвовать в переговорах по ядерной сделке;
- Венесуэла готова дать ответ на военное вторжение США;
- Палестина и Израиль — достигнута договорённость о прекращении огня;
- В Германии осквернён памятник скорбящей матери;
- В порту Одессы три дня пробудет британский корабль.
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