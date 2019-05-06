Одесса, Украина, , 12:53 — REGNUM

В одесский порт зашёл корабль ВМС Великобритании HMS Echo, сообщил 6 мая телеканал «1+1».

Корабль пробудет в порту три дня.

«За эти три дня британские моряки сыграют футбольный матч с украинцами. На борт корабля поднимутся украинские курсанты для изучения корабля. Также корабль Echo проведёт учения с украинскими бронекатерами», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают HMS Echo научным судном, предназначенным для изучения строения морского дна. Корабль вооружён двумя 20-мм пушками и несколькими пулемётами.

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