Бабича ждут в Новороссии, и Мезенцева — в Белоруссии

Москва, , 12:31 — REGNUM Михаил Бабич, отозванный 30 апреля с должности посла России — спецпредставителя президента РФ в Белоруссии, может вернуться на работу в Администрацию президента и стать помощником или советником Владимира Путина. Об этом сегодня, 6 мая пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Напомним, Михаил Бабич проработал в своих должностях более полугода — с 24 августа 2018 года. На его отзыве настаивал официальный Минск, недовольный ревизией и демифологизацией союзнических отношений, опустившийся до «трамвайного хамства» в отношении официального представителя России и президента РФ. Вскоре после отставки Telegram-каналы стали прочить Бабичу кураторство ДНР и ЛНР, а также белорусского направления в президентской администрации.

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«Бабич сыграл как катализатор, чтобы выявить проблемы в двусторонних отношениях, но одновременно создал много конфликтных ситуаций и в России, и в Белоруссии», — констатировал анонимный источник издания. Какие именно конфликтные ситуации создал лично Бабич — не уточняется.

По словам источника издания, реальная причина конфликта руководства Белоруссии с Бабичем в том, что он способствовал перекрытию схем нелегальных поставок различных товаров из Белоруссии примерно на $3 млрд. Он также отметил, что в Москве претензий к Бабичу нет и здесь считают, что он свою задачу полностью выполнил и теперь может занять должности в администрации президента РФ.

Отметим, что ранее Михаил Бабич работал в должности полпреда президента РФ в ПФО. Президент России подписал 30 апреля два указа — об освобождении Михаила Бабича от посольских обязанностей и о назначении новым послом сенатора Дмитрия Мезенцева.

Государственное телевидение Белоруссии позитивно отреагировало на смену российского посла. Телеканал «ОТН» в эфире 5 мая отметил: «Очевидно, что в Кремле тоже не особо были довольны таким развитием событий. Не меняли бы Бабича так быстро. В минувший вторник Владимир Путин назначил нового российского посла в Беларуси — теперь это Дмитрий Мезенцев. По политическому типажу он больше напоминает предшественника Бабича Александра Сурикова».

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Ранее представлявший Россию в Белоруссии Александр Суриков полностью устраивал Александра Лукашенко и в должности посла РФ запомнился не только провалами по всем направлениям работы, но и соучастием в политических репрессиях. Для расчистки авгиевых конюшен союзной интеграции и был послан Михаил Бабич, наделённый особыми полномочиями и вызвавший беспокойство русофобов ещё до приезда в Минск.