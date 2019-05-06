Глава правительства Ливии просит поддержки Италии против генерала Хафтара

Рим, , 13:46 — REGNUM Глава ливийского правительства национального согласия Файез аль-Саррадж намерен посетить Италию и встретиться с премьер-министром этой страны Джузеппе Конте, передает La Repubblica в понедельник, 6 мая.

Саррадж намерен попросить Конте о большей поддержки Италии в противостоянии с войсками генерала Халифы Хафтара. По данным журналистов, Конте в свою очередь намерен попросить Сарраджа прервать военные действия на время Рамадана в соответствие с требованием ООН.

Кроме того, глава ливийского правительства намерен также провести встречи с главой МИД Италии Энцо Моаверо Миланези и министром обороны Элизабеттой Трента.

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