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Глава правительства Ливии просит поддержки Италии против генерала Хафтара

Политика

Премьер Италии в свою очередь попросит Сарраджа прервать военные действия на время Рамадана

Рим, 6 мая 2019, 13:46 — REGNUM  Глава ливийского правительства национального согласия Файез аль-Саррадж намерен посетить Италию и встретиться с премьер-министром этой страны Джузеппе Конте, передает La Repubblica в понедельник, 6 мая.

Саррадж намерен попросить Конте о большей поддержки Италии в противостоянии с войсками генерала Халифы Хафтара. По данным журналистов, Конте в свою очередь намерен попросить Сарраджа прервать военные действия на время Рамадана в соответствие с требованием ООН.

Кроме того, глава ливийского правительства намерен также провести встречи с главой МИД Италии Энцо Моаверо Миланези и министром обороны Элизабеттой Трента.

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Гражданская война в Ливии
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