Вторник, 23 Апреля 2019 года
15:54:40 МСК

В Италии опасаются прибытия ста тысяч новых мигрантов из Ливии

Политика

Они уже готовы к отплытию

Рим, 23 апреля 2019, 15:53 — REGNUM  Италии угрожает прибытие ста тысяч новых нелегальных мигрантов из Ливии, сообщает La Stampa во вторник, 23 апреля, со ссылкой на осведомленные источники в спецслужбах.

По этой информации, мигранты в таком количестве уже «готовы к отплытию» и располагаются в непосредственной близости от морских берегов.

Ранее представители итальянских властей выразили опасение, что обострение ситуации в Ливии может привести к новым потокам мигрантов.

При этом если глава «Лиги» Маттео Сальвини подтвердил, что власти не намерены впускать в страну мигрантов, то его коллеги из правящей коалиции — как полагают наблюдатели, из-за приближения выборов в Европарламент и желания получить голоса избирателей, настроенных против Сальвини — заявили, что решение о закрытии портов может быть пересмотрено.

Читайте также: Предвыборное гостеприимство. Зачем в Италию снова зовут мигрантов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить