В Италии опасаются прибытия ста тысяч новых мигрантов из Ливии

Рим, , 15:53 — REGNUM Италии угрожает прибытие ста тысяч новых нелегальных мигрантов из Ливии, сообщает La Stampa во вторник, 23 апреля, со ссылкой на осведомленные источники в спецслужбах.

По этой информации, мигранты в таком количестве уже «готовы к отплытию» и располагаются в непосредственной близости от морских берегов.

Ранее представители итальянских властей выразили опасение, что обострение ситуации в Ливии может привести к новым потокам мигрантов.

При этом если глава «Лиги» Маттео Сальвини подтвердил, что власти не намерены впускать в страну мигрантов, то его коллеги из правящей коалиции — как полагают наблюдатели, из-за приближения выборов в Европарламент и желания получить голоса избирателей, настроенных против Сальвини — заявили, что решение о закрытии портов может быть пересмотрено.

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