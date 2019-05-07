Латыские неонацисты готовы уничтожить памятник освободителям Риги

Рига, , 01:14 — REGNUM Латышские неонацисты, протащившие в сейм Латвии запрет на преподавание в школах на русском языке, решили не останавливаться на достигнутом. О том, как под удар попала память о героических воинах советской армии, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Линдерман.

Теперь неонацистски настроенные политики Латвии требуют сноса памятника освободителям Риги, поставленного в честь воинов советской армии. Для русских рижан этот Памятник приобрел сакральное значение, и даже если 9 мая выпадает на рабочий день, отметить День Победы к нему приходят до 150 тысяч человек. Во всей Риге проживают не более 700 тысяч, и поэтому памятник и завершающий возле него свое шествие «Бессмертный полк» стоят у националистов костью в горле.

Активисты «Национального объединения» пытаются обойти Соглашение между Россией и Латвией от 1994 года, в котором Латвия брала на себя обязательства по уходу, благоустройству и сохранности мемориальных сооружений. Неонацистское «Национальное объединение» стремится теперь отнести к мемориальным сооружениям только те, которые установлены в местах захоронений. На петиции же, собранные в защиту памятника, комиссия при латвийском сейме не обратила внимания, хотя все формальности были соблюдены; что может сдержать неуемное рвение тех, кто атакует память о борьбе с нацизмом?

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