МИД Франции осудил ракетный обстрел жилых районов Израиля

Париж, , 08:54 — REGNUM Франция самым решительным образом осуждает ракетный обстрел жилых районов израильской территории из сектора Газа 4 мая, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Париж напоминает о праве израильтян и палестинцев жить в мире, достоинстве и безопасности, сожалеет о жертвах среди гражданского населения и последовавших за этим столкновениях», — говорится в заявлении МИД Франции.

В министерстве полностью поддерживают посреднические усилия, предпринимаемые ООН и Египтом. Там настоятельно призывают стороны проявлять сдержанность и напоминают о необходимости защиты гражданского населения и соблюдении норм гуманитарного права.

Кроме того, Франция призывает к возрождению мирного процесса на Ближнем Востоке с целью создания двух государств, Израиля и Палестины, живущих бок о бок в мире и безопасности.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 мая 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о продолжении бомбардировок сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории 4 мая. Тогда палестинские боевики выпустили по Израилю 450 ракет.

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