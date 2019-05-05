Иерусалим, Израиль, , 15:59 — REGNUM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о продолжении массированных бомбардировок сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Об этом Нетаньяху заявил сегодня, 5 мая, на воскресном заседании правительства Израиля.

«Сегодня утром я дал указание Армии обороны Израиля продолжать нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа, а также направить к границе вокруг сектора дополнительные бронетанковые соединения, артиллерию и пехоту», — сказал Нетаньяху.

По словам главы кабинеты, палестинские группировки, в частности, «ХАМАС» понесут ответственность за свои атаки и действия против Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной обмен ударами между Газой и Израилем начался утром 4 мая. За прошедшие 24 часа палестинские боевики выпустили по Израиля 450 ракет, в ответ израильская армия атаковала 220 различных, как она считает военных целей в секторе Газа.