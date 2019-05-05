Пушков: слова Трампа о России расходятся с делами Белого дома

Москва, , 01:01 — REGNUM Огромный разрыв наблюдается между заявлениями президента США Дональда Трампа об отношениях с Москвой и тем, что делает его администрация. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

«На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия», — отметил Пушков, комментируя оценку американским лидером его переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Главе Соединенных Штатов следовало бы довести свой энтузиазм хотя бы до американского посла в Москве Джона Хантсмана, добавил Пушков.

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Как сообщало ИА REGNUM, после телефонной беседы с Путиным 3 мая Трамп заявил, что у США и России есть «колоссальный потенциал для хороших отношений». Вместе с тем в конце апреля посол США в РФ Хантсман назвал находящиеся в Средиземном море американские авианосцы «сигналом для Москвы». Речь идет о «сотне тысяч тонн международной дипломатии», которая должна заставить Россию прекратить «дестабилизирующую деятельность» по всему миру, заявил он.

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