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ЦИК Украины официально объявил о победе Зеленского на выборах президента

Политика

По утверждению ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% граждан Украины, явившихся на участки голосования

ЦИК Украины официально объявил о победе Зеленского на выборах президента
Цитата из к/ф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина
Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

Киев, 23 апреля 2019, 17:57 — REGNUM  Представители ЦИК Украины официально заявили о победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Данные об итогах подсчёта голосов опубликованы 23 апреля на табло украинской Центральной избирательной комиссии.

Уже заявлено, что обработано 100% электронных протоколов. ЦИК утверждает, что Владимир Зеленский получил во второму туре 73,22% голосов.

Нынешний президент Украины Пётр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей, пришедших на участки голосования.

Кроме того, 2,31% избирательных бюллетеней было признано недействительными.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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