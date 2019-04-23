ЦИК Украины официально объявил о победе Зеленского на выборах президента

Киев, , 17:57 — REGNUM Представители ЦИК Украины официально заявили о победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Данные об итогах подсчёта голосов опубликованы 23 апреля на табло украинской Центральной избирательной комиссии.

Уже заявлено, что обработано 100% электронных протоколов. ЦИК утверждает, что Владимир Зеленский получил во второму туре 73,22% голосов.

Нынешний президент Украины Пётр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей, пришедших на участки голосования.

Кроме того, 2,31% избирательных бюллетеней было признано недействительными.

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