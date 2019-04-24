После инаугурации у Зеленского останется 30% поддержки — эксперт

Киев, , 08:44 — REGNUM Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому после вступления в должность предстоит бороться за поддержку электората, заявил 23 апреля директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник в эфире телеканала 112.ua.

«На следующий день после инаугурации у Зеленского останутся его натуральные 30%. Потому что те люди, которые проголосовали против Порошенко, они сразу отойдут от Зеленского, начнут ориентироваться на тех политических лидеров, кого они поддержали в первом туре, начнётся расслоение электората», — рассказал политолог.

Он отметил, что большую часть голосовавших за Зеленского нельзя считать его электоратом. За их поддержку команде нового президента предстоит бороться.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчёта голосов, за Владимира Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, а за действующего президента Украины Петра Порошенко — 24,45% избирателей.

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