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Трамп о разговоре с Путиным: «Долгий и очень хороший»

Политика

«Ладить с РФ Китаем и всеми — это хорошо»

Вашингтон, 3 мая 2019, 20:33 — REGNUM  Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом был «долгим и очень хорошим». Об этом сам глава Белого дома США написал на странице в соцсети Twitter.

«У меня (президента США) был долгий и очень хороший разговор с президентом РФ Путиным, — написал Трамп. — Как я всегда говорил… ладить с РФ Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо».

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая 2019 г. президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд международных проблем.

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