Стало известно, когда заработает закон о «надежном Рунете»

Москва, , 01:38 — REGNUM Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета начнет действовать с 1 ноября 2019 года. Это следует из текста закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года», — говорится в документе.

Отмечено, что некоторые положения закона — нормы о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать позже, с 1 января 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, так называемый закон о надежном Рунете президент России Владимир Путин подписал 1 мая. Речь идет об обеспечении устойчивой работы российского сегмента в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Функция «централизованного управления сетью связи общего пользования» при этом возлагается на Роскомнадзор. Документ также предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика и доменных имен.

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