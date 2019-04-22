Клишас: Риски отключения России от интернета реальны

Москва, , 14:30 — REGNUM Риски отключения России от интернета реальны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом сообщил член Совфеда Андрей Клишас.

В ходе дискуссии в Совфеде Клишас рассказал об отключении интернета в Сирии.

«На двое суток в Сирии 29 ноября 2012 года. через те закладки, которые были поставлены в программное обеспечение соответствующего оборудования», — казал сенатор.

Кроме того, продолжил он, на территории США действуют ряд законов, направленных против пиратства и защиту авторских прав.

«Эти законы написаны так, что распространяются на территорию любого государства, исходя из принципа экстерриториальности. Они предполагают, в частности, отключение интернета или блокировку работы сайтов за рубежом», — продолжил Клишас.

На территории РФ также были примеры отключения, отметил парламентарий.

«Была ограничена работа на определенный период времени сайта Общественной палаты РФ. Один из американских институтов, юрлиц, которые регулируют данную сферу, посчитал, что ОП связана с ДНР. Был отозван сертификат», — привел он пример.

В итоге, Клишас считает, что Россию могут отключить от всемирной сети.

«Те риски, о которых мы говорим, абсолютно реальны», — заключил Клишас.

Совфед на заседании 22 апреля одобрил закон о работе российского сегмента интернета.

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